Erdoğan: "Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara... - Son Dakika
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Erdoğan: "Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara...
6 saat önce
Erdoğan: "Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz.
Erdoğan: "Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz."
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12.05.2020 21:46:31. #1.13#
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