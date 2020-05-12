Erdoğan: "Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara...

Erdoğan: "Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz.

Erdoğan: "Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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