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Erdoğan: "Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut...
6 saat önce
Erdoğan: "Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik.
Erdoğan: "Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik."
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 06:48 Kaynak: AA
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