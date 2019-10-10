Erdoğan: "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü, çok büyük bir bölümü...
1 saat önce
Erdoğan: "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü, çok büyük bir bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:50 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü, çok büyük bir bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına aldı."
Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne: Kendinize gelin, kapıları açar mültecileri yollarız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü Erdoğan, Suriye'deki tutuklu DEAŞ'lılar için güvence verdi: Gereken neyse onu yapacağız Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum