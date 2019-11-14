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Erdoğan: "Ülkemiz, DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden ve bu uğurda şehitler veren tek NATO...
7 saat önce
Erdoğan: "Ülkemiz, DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden ve bu uğurda şehitler veren tek NATO müttefikidir.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemiz, DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden ve bu uğurda şehitler veren tek NATO müttefikidir."
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