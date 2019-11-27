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Erdoğan: "Ülkemiz için çalışan, yatırım yapan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde...
6 saat önce
Erdoğan: "Ülkemiz için çalışan, yatırım yapan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde koşan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:22 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemiz için çalışan, yatırım yapan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde koşan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır."
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