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Erdoğan: "Ülkemiz içinde sayıları çok azalmış olmakla birlikte, hala varlıklarını sürdüren kılıç...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 08:04 Kaynak: AA
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