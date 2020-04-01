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Erdoğan: "Ülkemiz son 7 yılda nice saldırılara göğüs gerdi, inşallah bugün yaşadığımız sıkıntıyı da...
6 saat önce
Erdoğan: "Ülkemiz son 7 yılda nice saldırılara göğüs gerdi, inşallah bugün yaşadığımız sıkıntıyı da atlatacağız"
Erdoğan: "Ülkemiz son 7 yılda nice saldırılara göğüs gerdi, inşallah bugün yaşadığımız sıkıntıyı da atlatacağız"
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:24 Kaynak: AA
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