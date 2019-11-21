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Erdoğan: "Ülkemiz su kaynaklarının verimli yönetilebilmesi amacıyla Su Kanunu'nu çıkaracağız."
7 saat önce
Erdoğan: "Ülkemiz su kaynaklarının verimli yönetilebilmesi amacıyla Su Kanunu'nu çıkaracağız."
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemiz su kaynaklarının verimli yönetilebilmesi amacıyla Su Kanunu'nu çıkaracağız."
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