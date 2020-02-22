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Erdoğan: "Ülkemizde Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise tabii mecrasında gelişerek ortaya...
7 saat önce
Erdoğan: "Ülkemizde Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:58 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemizde Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır. Hepsinin gerisinde bir senaryo, tuzak vardır."
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