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Erdoğan: "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata...
6 saat önce
Erdoğan: "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde Türkiye, teknoloji çöplüğüne döner."
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