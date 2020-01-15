Erdoğan: "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata... - Son Dakika

Erdoğan: "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata...

6 saat önce

Erdoğan: "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde Türkiye, teknoloji çöplüğüne döner."

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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