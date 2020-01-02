Erdoğan: "Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü... - Son Dakika

Erdoğan: "Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü...

6 saat önce

Erdoğan: "Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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