Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü... - Son Dakika
Erdoğan: "Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü...
6 saat önce
Erdoğan: "Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır."
Son Dakika Libya tezkeresinin oylandığı oturuma Kabine'den hiçbir bakanın katılmaması dikkat çekti Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Libya tezkeresi çağrısı: Diplomatik olarak önayak olmalıyız Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi