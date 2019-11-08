Erdoğan: "Ülkemizden binlerce, on binlerce kilometre ötedeki insanların derdiyle bizi dertlendiren...
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Erdoğan: "Ülkemizden binlerce, on binlerce kilometre ötedeki insanların derdiyle bizi dertlendiren İslam ortak paydasıdır, ümmet olma şuurudur.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:36 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemizden binlerce, on binlerce kilometre ötedeki insanların derdiyle bizi dertlendiren İslam ortak paydasıdır, ümmet olma şuurudur."
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