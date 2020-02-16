Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek bu... - Son Dakika
Erdoğan: "Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek bu...
6 saat önce
Erdoğan: "Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek bu tür merkezler (Teknopark İstanbul) kazandırdık.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek bu tür merkezler (Teknopark İstanbul) kazandırdık."
Son Dakika İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun 19 Mayıs'ta açılacağını duyurdu Hatay Reyhanlı'da sınır mahallesi bayraklarla donatıldı Fenerbahçe Beko, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın sahibi oldu Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti