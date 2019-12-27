Erdoğan: ' Ülkemize çağ atlatacağız' - Son Dakika

Erdoğan: ' Ülkemize çağ atlatacağız'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu teknoloji üssüyle kritik teknolojilerin geliştirilmesinde ülkemize çağ atlatacağız. Yazılımda bir sıçrama yaşayacağız. Yazılımcı sayımızı 500 binin üzerine çıkaracağız."(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu teknoloji üssüyle kritik teknolojilerin geliştirilmesinde ülkemize çağ atlatacağız. Yazılımda bir sıçrama yaşayacağız. Yazılımcı sayımızı 500 binin üzerine çıkaracağız."
(İHA)
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