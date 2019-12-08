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Erdoğan: "Ülkemize doğrudan yatırımların artması için ne gerekiyorsa imkanlarımız dahilinde maddi...
6 saat önce
Erdoğan: "Ülkemize doğrudan yatırımların artması için ne gerekiyorsa imkanlarımız dahilinde maddi ve manevi bütün destekleri sağlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:32 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemize doğrudan yatırımların artması için ne gerekiyorsa imkanlarımız dahilinde maddi ve manevi bütün destekleri sağlıyoruz."
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