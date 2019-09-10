Erdoğan: Ülkemize gelen ABD'li yatırımcıya destek vermeye hazırız
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Bakanı Ross ve beraberindeki heyeti Beştepe'de ağırlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Bakanı Ross ve beraberindeki heyeti Beştepe'de ağırlıyor. Heyeti kabulünde konuşan Erdoğan, "Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:45
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