Erdoğan: Ülkemize gelen ABD'li yatırımcıya destek vermeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Bakanı Ross ve beraberindeki heyeti Beştepe'de ağırlıyor. Heyeti kabulünde konuşan Erdoğan, "Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.