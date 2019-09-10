Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Ülkemize gelen ABD'li yatırımcıya destek vermeye hazırız
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Erdoğan: Ülkemize gelen ABD'li yatırımcıya destek vermeye hazırız

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Bakanı Ross ve beraberindeki heyeti Beştepe'de ağırlıyor.

Erdoğan: Ülkemize gelen ABD'li yatırımcıya destek vermeye hazırız, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Bakanı Ross ve beraberindeki heyeti Beştepe'de ağırlıyor. Heyeti kabulünde konuşan Erdoğan, "Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Wilbur Ross, Beştepe, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:45 
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