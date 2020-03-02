Erdoğan: "Ülkemize göz diken DEAŞ'ı, PKK'yı, FETÖ'yü, tüm terör örgütlerini nasıl durdurduysak,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Ülkemize göz diken DEAŞ'ı, PKK'yı, FETÖ'yü, tüm terör örgütlerini nasıl durdurduysak,... - Son Dakika

Erdoğan: "Ülkemize göz diken DEAŞ'ı, PKK'yı, FETÖ'yü, tüm terör örgütlerini nasıl durdurduysak,...

6 saat önce

Erdoğan: "Ülkemize göz diken DEAŞ'ı, PKK'yı, FETÖ'yü, tüm terör örgütlerini nasıl durdurduysak, zalim rejimi de aynı akıbete uğratacağız."

Erdoğan:

Erdoğan: "Ülkemize göz diken DEAŞ'ı, PKK'yı, FETÖ'yü, tüm terör örgütlerini nasıl durdurduysak, zalim rejimi de aynı akıbete uğratacağız."

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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