Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkartmakta kararlıyız....
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkartmakta kararlıyız....

Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkartmakta kararlıyız....

7 saat önce

Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkartmakta kararlıyız. Atatürk'ü anlamak da anmak da böyle olur, lafla değil"

Erdoğan:

Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkartmakta kararlıyız. Atatürk'ü anlamak da anmak da böyle olur, lafla değil"

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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