Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkartmakta kararlıyız....
7 saat önce
Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkartmakta kararlıyız. Atatürk'ü anlamak da anmak da böyle olur, lafla değil"
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:56 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkartmakta kararlıyız. Atatürk'ü anlamak da anmak da böyle olur, lafla değil"
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