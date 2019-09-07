Erdoğan: "Ülkemizi bölgemizin ve dünyanın en önemli tasarım, üretim ve ticaret merkezlerinden biri...
23 dakika önce
Erdoğan: "Ülkemizi bölgemizin ve dünyanın en önemli tasarım, üretim ve ticaret merkezlerinden biri haline getirmeye her zamankinden daha yakınız."
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:36 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemizi bölgemizin ve dünyanın en önemli tasarım, üretim ve ticaret merkezlerinden biri haline getirmeye her zamankinden daha yakınız."
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