Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ülkemizi Hedef Olan Şer Şebekelerinin Heveslerini Kursaklarında Bırakmanızı İstiyorum"

Erdoğan: "Ülkemizi Hedef Olan Şer Şebekelerinin Heveslerini Kursaklarında Bırakmanızı İstiyorum"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:09 Kaynak: AA

İzmit, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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