Erdoğan: "Ülkemizi Hedef Olan Şer Şebekelerinin Heveslerini Kursaklarında Bırakmanızı İstiyorum"
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:09 Kaynak: AA
Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı
Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size
Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi
Necmettin Kesgin'den Mansur Yavaş Hakkında Yeni Suç Duyurusu