ERDOĞAN: ÜLKEMİZİ KÖŞEYE SIKIŞTIRACAĞINI ZANNEDENLERE TARİHİ BİR DERS VERECEĞİZ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERDOĞAN: ÜLKEMİZİ KÖŞEYE SIKIŞTIRACAĞINI ZANNEDENLERE TARİHİ BİR DERS VERECEĞİZ - Son Dakika

ERDOĞAN: ÜLKEMİZİ KÖŞEYE SIKIŞTIRACAĞINI ZANNEDENLERE TARİHİ BİR DERS VERECEĞİZ

14 dakika önce

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN: ÜLKEMİZİ KÖŞEYE SIKIŞTIRACAĞINI ZANNEDENLERE TARİHİ BİR DERS VERECEĞİZ, System.String[]

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, " Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir. Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkemizin ve Milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarih boyunca hep işgallere, zulümlere maruz kalmış bu coğrafyada, mücadeleden bir an geri kaçarsak, bir an birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır. Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz." ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
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