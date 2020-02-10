Erdoğan: "Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğiz." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğiz.' - Son Dakika

Erdoğan: "Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğiz."

6 saat önce

Erdoğan: "Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğiz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldüren anket! İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor Kırklarelispor Başkanı Volkan Can: Fenerbahçe maçımız ertelenebilir Müge Boz'dan tacizle suçlanan eşine destek: Her durumda yanındayım

Son Dakika Haberleri
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:54:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğiz." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]