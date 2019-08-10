Erdoğan: "Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara nice sinsi yöntemle...
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Erdoğan: "Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.
Erdoğan: "Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz." Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:12 Kaynak: AA
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