Erdoğan: "Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülen, diplomatik söz...
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Erdoğan: "Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülen, diplomatik söz oyunlarıyla oyalayanlara diyoruz ki artık söz bitti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:50 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülen, diplomatik söz oyunlarıyla oyalayanlara diyoruz ki artık söz bitti."
Çatıda yuva yapan arılar, ev halkında büyük paniğe neden oldu Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu