Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ülkemizi ve Şahsımı da Hedef Alan Katilin Temsil Ettiği Anlayışın Batı Toplumlarını Bir...

Erdoğan: "Ülkemizi ve Şahsımı da Hedef Alan Katilin Temsil Ettiği Anlayışın Batı Toplumlarını Bir...

2 saat önce

Erdoğan: "Ülkemizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın Batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır.

Erdoğan:
Erdoğan: "Ülkemizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın Batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA

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