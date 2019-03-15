Erdoğan: "Ülkemizi ve Şahsımı da Hedef Alan Katilin Temsil Ettiği Anlayışın Batı Toplumlarını Bir...
2 saat önce
Erdoğan: "Ülkemizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın Batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır.
Erdoğan: "Ülkemizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın Batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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