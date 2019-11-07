Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik...
6 saat önce
Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır."
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