Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik...

Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik...

6 saat önce

Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır."

Barış Pınarı Harekatı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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