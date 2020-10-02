Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan... - Son Dakika

Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan...
Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik.
Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik."
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:37 - Kaynak: AA
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