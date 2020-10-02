Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan... - Son Dakika

Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik."

Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu