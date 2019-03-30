Erdoğan: "Ülkemizin Demokrasisinin Bugün Bulunduğu Düzeye Gelmesi İçin Çok Emek Verdik.
1 saat önce
Erdoğan: "Ülkemizin demokrasisinin bugün bulunduğu düzeye gelmesi için çok emek verdik.
Erdoğan: "Ülkemizin demokrasisinin bugün bulunduğu düzeye gelmesi için çok emek verdik. Şimdi birilerinin Türkiye'yi, yeniden ödünç oy isteme günlerine geri götürmesine rıza gösteremeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:47 Kaynak: AA
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