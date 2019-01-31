Erdoğan: "Ülkemizin Diğer Vizyoner Projeleri Gibi Şehirlerimiz İçin de Kısa, Orta ve Uzun Vadeli...

Erdoğan: "Ülkemizin diğer vizyoner projeleri gibi şehirlerimiz için de kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız."

Erdoğan: "Ülkemizin diğer vizyoner projeleri gibi şehirlerimiz için de kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız."

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