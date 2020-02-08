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Erdoğan: "Ülkemizin dört bir köşesinde 10 bin pota yerleştiriyoruz.
6 saat önce
Erdoğan: "Ülkemizin dört bir köşesinde 10 bin pota yerleştiriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemizin dört bir köşesinde 10 bin pota yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız her zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak."
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