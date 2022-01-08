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ERDOĞAN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANI HIZLI VEYA YÜKSEK HIZLI TRENLE ULAŞILABİLİR HALE GELECEK - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

ERDOĞAN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANI HIZLI VEYA YÜKSEK HIZLI TRENLE ULAŞILABİLİR HALE GELECEK - TAMAMI FTP'DE

08.01.2022 15:51

Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılışı öncesi yaptığı konuşmada, Bugün Konya- Karaman hızlı tren hattının açılışını yaparak yeni bir dönemi başlatıyoruz.

Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılışı öncesi yaptığı konuşmada, Bugün Konya- Karaman hızlı tren hattının açılışını yaparak yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu adımı önce Karaman- Ulukışla, sonra Mersin ve Adana, ardından Osmaniye ve Gaziantep güzergahları izleyecek. Deneme seferleri süren Ankara- Sivas hattını da ilave ettiğimizde Konya için ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılışını gerçekleştirmek için özel uçakla Konya'ya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da eşlik ettiği Erdoğan, ardından Konya Garı'na geçti. Garda Erdoğan'ı vatandaşlar karşıladı. Burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'yı 11 yıl önce yüksek hızlı trenle tanıştırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu

11 yıl önce, 2011 yılında Konya'yı yüksek hızlı trenle tanıştırdık. Biz buyuz. Bizden önce gelenlerin yüksek hızlı tren hayali miydi Biz hayalleri ne yaptık, gerçeğe dönüştürdük. Ankara'dan trene binmiş ve Konya'ya kadar bu hızlı ve güvenli konforlu ulaşım aracının keyfini sizlerle birlikte çıkarmıştır. Hacı Bayram Veli hazretleriyle, Mevlana hazretlerinin farklı bir buluşması olarak gördüğümüz bu proje devreye girdiğinden beri hamdolsun, milyonlarca insanımızı mutlu etti ve onlara hizmet etti. Konyalı için artık Ankara'ya, İstanbul ve Eskişehir'e trenle gitmek, diğer ulaşım araçlarından daha rahat, daha kolay, daha ekonomik. Bu imkanı bir adım daha öteye taşıyor, Karaman'a kadar uzatıyoruz. Bugün Konya- Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılışını yaparak yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu adımı önce Karaman- Ulukışla, sonra Mersin ve Adana, ardından Osmaniye ve Gaziantep güzergahları izleyecek. Deneme seferleri süren Ankara- Sivas hattını da ilave ettiğimizde Konya için ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hala gelecek.

'DEMİR YOLU İÇİN MARŞLAR YAZMIŞLARDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı'nın son ve Cumhuriyet'in ilk döneminde başlatılan demir yolu seferberliğinin bilinçli bir şekilde kesintiye uğratıldığını söyleyerek, Cumhuriyetin 10'uncu yılında, demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan diyerek marşlar yazılmıştı. Ancak daha sonraki yıllarda Osmanlı'nın son ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlatılan demir yolu seferberliği bilinçli bir şekilde kesintiye uğratıldı. Ülkemizde demir yolu taşımacılığını yeniden gündemine alan, mevcutları sıfırdan yapmışçasına yenileyen, bunlara yeni hatlar ekleyen yüksek hızlı ve hızlı demir yolunu yapımını başlatan kim oldu Biz olduk, biz. Biz, 10 bin 959 kilometre olan hatlarının uzunluğunu 13 bin 222 kilometreye çıkarttık. Daha önce ülkemizde örneği olmayan bin 213 kilometre yüksek hızlı tren ve 219 kilometre hızlı tren hattını da inşa ettik diye konuştu.

'LONDRA'DAN KALKAN TREN ANADOLU'YA ULAŞIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'dan kalkan bir trenin Anadolu'ya ulaştığını belirterek, Londra'dan kalkan bir tren Avrupa ve Balkanları kat ederek Edirne'den ülkemize girmekte, Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğazın altından Marmaray'ı kim yaptı Biz laf değil, iş üretiriz iş. Aynı şekilde boğazın altından Avrasya tünelini kim yaptı Laf değil, iş üretiriz iş. Fakat işte Bay Kemal, yandaşları, bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler, ona da tören yaparlar. Daha önce biliyorsunuz temel atmama töreni yapıyorlardı. İlk defa şimdi ne olduysa temel atma töreni yaptılar, hayret, şaşırdım doğrusu. Anadolu'yu baştan sona kateden bu tren Kars, Tiflis, Bakü demir yolu üzerinden Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir. Salgın döneminde deniz ve hava yük taşımacılığında yaşanan sıkıntılar, demir yollarını ciddi bir alternatif olarak öne çıkarmıştır. Biz yaptığımız bu yatırımlarla, ülkemizi demiryolu yük ve insan taşımacılığına hazır hale getirme yolunda en kritik safhaları geride bıraktık. Mevcut yatırımlarımızı, hızla tamamlayarak Türkiye'yi diğer pek çok alan gibi demir yolunda da bir merkez ülke haline getirmekte kararlıyız. Konya- Karaman Hızlı Tren Hattı bu büyük projenin, güney aksının önemli biri olacak. Buradan Karaman'a kaç dakikada gideceğiz 50 dakika. Nasıl Bütün konforuyla her şeyiyle Konyalı vatandaşım Karaman'a, Karamanlı vatandaşım Konya'ya ulaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra hızlı trenle Karaman'a hareket etti.

MESAFE 40 DAKİKAYA DÜŞECEK

102 kilometrelik Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı güzergahında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor. Hızlı trenle 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi, 40 dakikaya düşecek. Hat ile Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kurulmuş olacak.

ERDOĞAN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANI HIZLI VEYA YÜKSEK HIZLI TRENLE ULAŞILABİLİR HALE GELECEK - TAMAMI FTP'DE
ERDOĞAN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANI HIZLI VEYA YÜKSEK HIZLI TRENLE ULAŞILABİLİR HALE GELECEK - TAMAMI FTP'DE
ERDOĞAN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANI HIZLI VEYA YÜKSEK HIZLI TRENLE ULAŞILABİLİR HALE GELECEK - TAMAMI FTP'DE
ERDOĞAN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANI HIZLI VEYA YÜKSEK HIZLI TRENLE ULAŞILABİLİR HALE GELECEK - TAMAMI FTP'DE
ERDOĞAN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANI HIZLI VEYA YÜKSEK HIZLI TRENLE ULAŞILABİLİR HALE GELECEK - TAMAMI FTP'DE
ERDOĞAN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANI HIZLI VEYA YÜKSEK HIZLI TRENLE ULAŞILABİLİR HALE GELECEK - TAMAMI FTP'DE

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Togo Cumhuriyeti, Hızlı Tren, Karaman, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERDOĞAN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANI HIZLI VEYA YÜKSEK HIZLI TRENLE ULAŞILABİLİR HALE GELECEK - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERDOĞAN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANI HIZLI VEYA YÜKSEK HIZLI TRENLE ULAŞILABİLİR HALE GELECEK - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika
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