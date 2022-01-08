ERDOĞAN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANI HIZLI VEYA YÜKSEK HIZLI TRENLE ULAŞILABİLİR HALE GELECEK - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

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08.01.2022 18:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Türk Tabipler Birliği'nin Türkovac aşısına yönelik yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Türk Tabipler Birliği'nin Türkovac aşısına yönelik yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü

Ülkemizde maalesef böyle bir muhalefet ve böyle siyaset anlayışı hala var. Yalansa yalan. Dolansa dolan. Hepsi bunlarda. Şimdi bunların birde tabipler birliği var. ya bunlar ne kadar yalancı, ne kadar cambaz ya. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadroyla Türkovac aşısını icat ediyor. Adamlar diyor ki, 'böyle bir şey yok' diyor. ya siz ne sahtekarsınız ya. Ne yalancısınız. Madem biliyorsunuz da tabipler birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı Yok. Ama yapana da hep taş koydunuz. Şehir hastanelerini yaptık. Eğitim araştırma hastanelerini yaptık. Tarihinizde Bay Kemal'in Savaş Ay'ın programında gösterdiği gibi o rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik. Siz tabipler birliği olarak o rezilliklerin olduğu zamanlarda hiç sesiniz çıkmadı. Bu sahtekarlar bu cambazlar maalesef hastanelerde rehin alınan benim vatandaşımın haklarını bir gün bunlar savunmadı. Biz o dönemleri de yaşadık. Biz o mücadeleyi verdik. Bunlarda utanma yok. Şu anda bu şehir hastanelerinin benzeri sizin geçmişinizde var mı Sizin tarihiniz de var mı Bunları AK Parti iktidarı olarak biz yaptık. Türkiye'nin dört bir yanına yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Neden çünkü benim vatandaşıma bunlar layıktır, bunlar yakışır. İnşallah 2023'de büyük ve güçlü Türkiye'nin yükselişinin müjdesini verirken, bu çarpık zihniyeti de tarihin tozlu raflarına havale edeceğiz.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN APARATLARI OLARAK İBB'DE İSTİHDAM EDİLİYOR'

Erdoğan, Bugünden başlayarak seçim gününe kadar hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor. Kapı kapı dolaşacağız. Milletimizin her bir ferdine bu gerçekleri anlatacağız. Kimin ülkenin ve milletin aydınlık geleceği için gecesini, gündüzüne kattığını, kimin ülkenin ve milletin felaketinden medet umduğunu herkese göstereceğiz. Şehit yakınlarına söven, milli hassasiyetlerine dile getirene hakaret eden haysiyetsizlerin gerçek yüzlerine sergileyeceğiz. Terör örgütünün aparatı olan partiyi, belediyelerde olduğu gibi hükümette de ülkenin başına bela etmeye çalışanların riyakarlıklarını anlatacağız. İşte İstanbul'da CHP belediyesi ne yapıyor Bakıyorsunuz anlaşma yapmışlar. Ne yazık ki, terör örgütünün aparatları olarak da bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da. Aynısı değişik yerlerde. Bunca yıldır ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanların sinsi oyunları da deşifre edeceğiz. Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmak isteyenlere son dönemde pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın peşinde koşanların ihanetlerini ortaya sereceğiz. Durmayacağız. Daha çok çalışacağız. Dün Gezi olaylarındaki meselenin ağaç, 17-25 Aralık kumpasındaki meselenin adalet, 6-8 Ekim olaylarındaki meselenin Kobani olmadığını artık şüpheye mahal bırakmayacak kadar kesinleşmiştir. Bütün bunlar ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü parçalayarak vatan topraklarında ve bölgemizde kurulmaya çalışılan kirli bir tezgahın yolunu açmaya gayesi güdüyordu. Bölgemizdeki pek çok ülkede başarıyla uygulanan bu senaryo Türkiye'de milletimizin dirayetine, cesaretine çarparak param parça oldu diye konuştu.

DÖVİZ KURU

Erdoğan, döviz kuru üzerinde oyunlar oynandığını belirterek Ülkemiz içinde piyasalarda döviz kuru üzerinden başlatılan tedirginliklerle aynı oyun sürdürülmeye başlandı. 20 Aralık'ta ne yaptık Bunların ayaklarını kestik mi Ne oldu Bir anda döviz aşağı inmeye başladı mı Siz, bizim yanımızda olduğunuz müddetçe 'durmak yok, yola devam' diyoruz. Siyasi muhalefet adına bu kirli senaryoya gönüllü figüranlık yapanların, gavurun kılıcını çalanların, yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenlerine su taşıyanların bu süreçte sergiledikleri çirkin niyeti ben sizlerin takdirine bırakıyorum. 20 Aralık bir dönüm noktası oldu. Açıkladığımız tedbir paketleriyle hemen ardından hayata geçirdiğimiz uygulamalarla bu oyunu da bozduk. Bu sıkıntılı dönemde yaşanan fahiş fiyat artışları ve yükselen enflasyon yüzünden vatandaşımızın canının yandığını da biliyoruz. Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız. Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin de gözlerinin yaşına bakmayacağız. İnşallah kısa bir süre içinde tüm bu karmaşayı düzene sokmuş, dengesizlikleri ortadan kaldırmış, ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedeflerine odaklanmasını sağlamış olacağız dedi.

Erdoğan, daha sonra 70 eserin açılışını yaptı.

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ERDOĞAN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANI HIZLI VEYA YÜKSEK HIZLI TRENLE ULAŞILABİLİR HALE GELECEK - TAMAMI FTP'DE
ERDOĞAN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANI HIZLI VEYA YÜKSEK HIZLI TRENLE ULAŞILABİLİR HALE GELECEK - TAMAMI FTP'DE
ERDOĞAN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANI HIZLI VEYA YÜKSEK HIZLI TRENLE ULAŞILABİLİR HALE GELECEK - TAMAMI FTP'DE

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Türk Tabipler Birliği, cumhurbaşkanı, Karaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERDOĞAN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANI HIZLI VEYA YÜKSEK HIZLI TRENLE ULAŞILABİLİR HALE GELECEK - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika


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