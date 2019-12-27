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Erdoğan: "Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi...
6 saat önce
Erdoğan: "Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:30 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz."
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