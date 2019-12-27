Erdoğan: "Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi... - Son Dakika

Erdoğan: "Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi...

6 saat önce

Erdoğan: "Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:30 Kaynak: AA
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