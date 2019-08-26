Erdoğan: "Ülkemizin gelecek bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı dönemden...
1 saat önce
Erdoğan: "Ülkemizin gelecek bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı dönemden geçiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemizin gelecek bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, hangi saikle olursa olsun hiç kimsenin milletimizin birliğini, beraberliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yok."
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