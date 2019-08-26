Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ülkemizin gelecek bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı dönemden...
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Erdoğan: "Ülkemizin gelecek bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı dönemden...

1 saat önce

Erdoğan: "Ülkemizin gelecek bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı dönemden geçiyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Ülkemizin gelecek bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, hangi saikle olursa olsun hiç kimsenin milletimizin birliğini, beraberliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yok."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:02 Kaynak: AA
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