Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ülkemizin haklı hassasiyetlerini hiçe sayıp en küçük bir ilgilerinin olmadığı Suriye'de...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Ülkemizin haklı hassasiyetlerini hiçe sayıp en küçük bir ilgilerinin olmadığı Suriye'de... - Son Dakika

Erdoğan: "Ülkemizin haklı hassasiyetlerini hiçe sayıp en küçük bir ilgilerinin olmadığı Suriye'de...

6 saat önce

Erdoğan: "Ülkemizin haklı hassasiyetlerini hiçe sayıp en küçük bir ilgilerinin olmadığı Suriye'de tırnak tutturmaya çalışan Fransa'nın ta kendisidir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Ülkemizin haklı hassasiyetlerini hiçe sayıp en küçük bir ilgilerinin olmadığı Suriye'de tırnak tutturmaya çalışan Fransa'nın ta kendisidir."

Fransa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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