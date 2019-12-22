Erdoğan: "Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya... - Son Dakika

Erdoğan: "Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya...

6 saat önce

Erdoğan: "Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya hakkı olmadığı yerlere müdahalede bulunma değildir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya hakkı olmadığı yerlere müdahalede bulunma değildir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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