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Erdoğan: "Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya...
6 saat önce
Erdoğan: "Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya hakkı olmadığı yerlere müdahalede bulunma değildir.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:30 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya hakkı olmadığı yerlere müdahalede bulunma değildir."
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