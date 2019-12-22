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Erdoğan: "Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:51 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Artık bu suskun politikayı sürdürme lüksümüz yok Rum Yönetimi lideri Anastasiadis: Kıbrıs'ta gerilim istemiyoruz Yunan bakan Dendias, Halife Hafter ile görüştü: UMH'nin Türkiye ile mutabakat zaptı imzalama hakkı yok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni partilere milletvekili vereceğiz demek için çok erken