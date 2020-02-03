Erdoğan: "Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz... - Son Dakika

Erdoğan: "Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz...

6 saat önce

Erdoğan: "Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız."

Erdoğan:

Erdoğan: "Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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