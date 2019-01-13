Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ülkemizin Savunma Sanayini On Yıllardır Bir Avuç Yabancıya Mahkum Edenler, Şimdi...

Erdoğan: "Ülkemizin Savunma Sanayini On Yıllardır Bir Avuç Yabancıya Mahkum Edenler, Şimdi...

1 saat önce

Erdoğan: "Ülkemizin savunma sanayini on yıllardır bir avuç yabancıya mahkum edenler, şimdi çıkmışlar utanmadan bizim politikamızı eleştiriyorlar.

Erdoğan:
Erdoğan: "Ülkemizin savunma sanayini on yıllardır bir avuç yabancıya mahkum edenler, şimdi çıkmışlar utanmadan bizim politikamızı eleştiriyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:02 Kaynak: AA

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