Erdoğan: "Ülkemizin Savunma Sanayini On Yıllardır Bir Avuç Yabancıya Mahkum Edenler, Şimdi...
1 saat önce
Erdoğan: "Ülkemizin savunma sanayini on yıllardır bir avuç yabancıya mahkum edenler, şimdi çıkmışlar utanmadan bizim politikamızı eleştiriyorlar.
Erdoğan: "Ülkemizin savunma sanayini on yıllardır bir avuç yabancıya mahkum edenler, şimdi çıkmışlar utanmadan bizim politikamızı eleştiriyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:02 Kaynak: AA
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