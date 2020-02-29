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Erdoğan: "Ülkemizin Suriye'de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanların bulunduğunu...
6 saat önce
Erdoğan: "Ülkemizin Suriye'de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanların bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:50 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ülkemizin Suriye'de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanların bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz."
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