Erdoğan: Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin "Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesinin artık mümkün olmadığını" söyledi. Erdoğan Amerikan yönetiminden Suriyeli sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturulmasında destek istedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı. Erdoğan Suriye konusunda şu mesajları verdi: "Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir... ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmaları."