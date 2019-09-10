Erdoğan: Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değil
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin "Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesinin artık mümkün olmadığını" söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin "Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesinin artık mümkün olmadığını" söyledi. Erdoğan Amerikan yönetiminden Suriyeli sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturulmasında destek istedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:27
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