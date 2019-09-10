Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değil
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Erdoğan: Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değil

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin "Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesinin artık mümkün olmadığını" söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin "Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesinin artık mümkün olmadığını" söyledi. Erdoğan Amerikan yönetiminden Suriyeli sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturulmasında destek istedi.

Erdoğan: Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değil

Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:27 
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