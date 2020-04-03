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Erdoğan: "Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma...
6 saat önce
Erdoğan: "Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz.
Erdoğan: "Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:26 Kaynak: AA
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