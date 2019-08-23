Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ülkemizin ve milletimizin bekası için daha büyük bedelleri ödemekten çekinmeyiz, yeter ki...
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Erdoğan: "Ülkemizin ve milletimizin bekası için daha büyük bedelleri ödemekten çekinmeyiz, yeter ki...

22 dakika önce

Erdoğan: "Ülkemizin ve milletimizin bekası için daha büyük bedelleri ödemekten çekinmeyiz, yeter ki Türkiye ayakta kalsın.

Erdoğan:

Erdoğan: "Ülkemizin ve milletimizin bekası için daha büyük bedelleri ödemekten çekinmeyiz, yeter ki Türkiye ayakta kalsın."

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:04 Kaynak: AA
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