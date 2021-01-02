Erdoğan: "Ülkemizin yükselişinin önünü içeride terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve gündemlerle milletimizin birliğini bozmanın peşindedir."

Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Ülkemizin yükselişinin önünü içeride terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve... - Son Dakika

Dünya üzerinde 9 milyon 946 bin kişi koronavirüs aşısı yaptırdı

Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi