Erdoğan: "Ülkemizin yükselişinin önünü içeride terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve... - Son Dakika

Erdoğan: "Ülkemizin yükselişinin önünü içeride terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve...
02.01.2021 14:01
Erdoğan: "Ülkemizin yükselişinin önünü içeride terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve gündemlerle milletimizin birliğini bozmanın peşindedir.
Erdoğan: "Ülkemizin yükselişinin önünü içeride terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve gündemlerle milletimizin birliğini bozmanın peşindedir."
Terör, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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