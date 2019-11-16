Erdoğan: Ülkenin başına erken emekliliği dolayanlar bedelini ödeyecek

Erdoğan, toplumda erken emeklilik ile ilgili taleplere de "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler." dedi.View on euronews