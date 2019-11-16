Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Ülkenin başına erken emekliliği dolayanlar bedelini ödeyecek
Son Dakika Dünya Erdoğan: Ülkenin başına erken emekliliği dolayanlar bedelini ödeyecek - Son Dakika Dünya

Erdoğan: Ülkenin başına erken emekliliği dolayanlar bedelini ödeyecek

6 saat önce

Erdoğan, toplumda erken emeklilik ile ilgili taleplere de "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın.

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Erdoğan, toplumda erken emeklilik ile ilgili taleplere de "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler." dedi.View on euronews

Erdoğan: Ülkenin başına erken emekliliği dolayanlar bedelini ödeyecek

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:21 
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