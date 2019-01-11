Erdoğan: "Ülkenin Hiçbir Meselesi Yokmuş Gibi CHP'liler Bir Araya Gelip Partinin Başındaki Zatın...
47 dakika önce
Erdoğan: "Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelip partinin başındaki zatın yalanlarını finanse için ortak bütçe oluşturmuş."
Erdoğan: "Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP
'liler bir araya gelip partinin başındaki zatın yalanlarını finanse için ortak bütçe oluşturmuş."
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:18 Kaynak: AA
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