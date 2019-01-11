Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ülkenin Hiçbir Meselesi Yokmuş Gibi CHP'liler Bir Araya Gelip Partinin Başındaki Zatın...

Erdoğan: "Ülkenin Hiçbir Meselesi Yokmuş Gibi CHP'liler Bir Araya Gelip Partinin Başındaki Zatın...

47 dakika önce

Erdoğan: "Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelip partinin başındaki zatın yalanlarını finanse için ortak bütçe oluşturmuş."

Erdoğan:
Erdoğan: "Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelip partinin başındaki zatın yalanlarını finanse için ortak bütçe oluşturmuş."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:18 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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