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Erdoğan: "Ülkesine ihanet etmediği sürece, yurtdışında yaşayan her bir kardeşimizi, kökenine,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine...
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti.
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