Erdoğan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'i ATO Congresium'da kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:03 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'i ATO Congresium'da kabul etti.
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