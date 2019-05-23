Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'i kabul etti

Erdoğan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'i kabul etti

10 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'i ATO Congresium'da kabul etti.

Erdoğan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'i kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'i ATO Congresium'da kabul etti. 


Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:03 Kaynak: DHA
Ankara Ticaret Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Çalışma Örgütü, Güncel
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