Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcilerini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcilerini kabul etti - Son Dakika

Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcilerini kabul etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UIB) Avrupa Temsilcilerini kabul etti.

Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcilerini kabul etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UIB) Avrupa Temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de konakladığı oteldeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:56 Kaynak: AA
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